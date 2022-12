Le Réveil de Tipik vous offre votre séjour au ski au coeur des 4 Vallées en Suisse

Envie d'évasion, de changer d'air, de profiter en famille ou entre amis?

Ca tombe bien ! Le Réveil de Tipik vous offre votre séjour pour 4 personnes à Nendaz (Valais/Suisse) au cœur des 4 Vallées, dans un des plus grands domaines skiables d’Europe.

Tipik a réservé pour vous un chalet tout équipé pour 4 personnes du samedi 4 au samedi 11 mars 2023. L'occasion parfaite pour décompresser et profiter avec vos amis ou en famille.

On y ajoute évidemment 4 abonnements skipass de 6 jours au domaine skiable des 4 Vallées pour dévaler les pistes ainsi que le matériel de ski pour 6 jours (ski, bâtons et souliers). Vous bénéficierez également d'un "bon repas" d'une valeur de 200€ utilisable pendant votre séjour.

Pour gagner? Rien de plus simple, écoutez Tiffany et Florian dans le Réveil de Tipik de 6h à 9h toute la semaine et vous serez peut-être le ou la chanceux(se) qui repartira avec son séjour aux 4 Vallées en Suisse.