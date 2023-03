Le Réveil de Tipik vous offre votre allié du matin, une machine à café Nespresso

Marco, Lara, François, Audrey et un bon café, quoi de mieux pour commencer la journée du bon pied? Le Réveil de Tipik vous offre la toute nouvelle machine Nespresso Vertuo POP!

Ajoutez une touche de couleur à votre intérieur avec la machine Nespresso Vertuo POP!

Déclinée dans une gamme de six couleurs vives, du Rouge piment au Bleu pacifique, Vertuo Pop affiche un style audacieux qui vous plaira.



Avec quatre tailles de tasse, de l’espresso au mug, il ne vous reste plus qu’à choisir votre café Nespresso préféré, à l’insérer et, d’une simple touche à préparer votre café.



Son système de centrifusion™ développé par Nespresso permet l'extraction optimale des arômes et dépose une crema généreuse et onctueuse sur tous nos cafés. Grâce au code-barres présent sur les capsules, son système de reconnaissance optique ajuste automatiquement les paramètres d’extraction de la machine afin d’obtenir un café de haute qualité.

Et pour réduire son impact sur la planète, Vertuo Pop est fabriquée à partir de 35 % de plastique recyclé.

Pour gagner votre machine Nespresso Vertuo POP, écoutez le Réveil de Tipik dès lundi de 6h à 9h.