Le Réveil de Tipik vous offre vos accès pour des Escape Games partout en Wallonie et à Bruxelles

Chez Get Out, passer la porte, c’est accepter l’imprévu, l’inattendu, le frisson… et c’est surtout entrer dans une véritable aventure !

Enfermés dans une pièce, vous et votre équipe n’aurez que 60 min pour mener l’enquête, retrouver les indices, décrypter les codes, utiliser les objets qui vous entourent pour progresser dans votre quête et surtout résoudre l’énigme qui vous permettra de vous échapper. Un vrai jeu d’équipe qui mettra à l’épreuve la cohésion de votre groupe, mais où chacun aura un rôle à jouer pour progresser. Alors qui va se révéler un enquêteur ou une enquêtrice hors pair ? Qui saura ouvrir l’œil ? Votre équipe parviendra-t-elle à dénouer les mystères et à déjouer les pièges ? Et surtout, sortirez-vous à temps ?