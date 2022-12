Bienvenue dans le futur. Soyez prêt une immersion totale dans un monde virtuel plus réaliste que ce que vous n’auriez jamais imaginé ! Entre amis, en famille ou en couple vous aurez le choix entre des expériences VR collaboratives ou de l’affrontement pour les plus coriaces. Avec une trentaine d’activités et de jeux en VR, Futurist Games Brussels vous fera quitter Bruxelles le temps d’une session de réalité virtuelle !