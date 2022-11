Le réveil de Tipik vous offre des accès pour le Laser Magique à Waterloo.

A la recherche d’une ou plusieurs activités conviviales en famille, originales entre amis, ou d’un challenge entre collègues ? Laser Magique vous accueille à Waterloo, à deux pas de Bruxelles. Surprenez votre entourage ! Venez-vous éclater au Laser Magique, vivre des expériences 100% Fun et inédites.

Cyber Games

Vous ne jouez pas le jeu, vous jouez DANS le jeu !

Une innovation dans le monde du jeu vous permettant d’être le personnage principal de l’aventure. Immergez-vous dans le jeu. Soyez le jeu ! On a tous rêvé de vivre les aventures de nos héros de jeux vidéo préférés à leurs places. Le rêve devient réalité !

Laser Game

Un Laser Game (ou Jeu de Laser, Laser Shooting, Laser Tag, Q-Zar, …) hors du commun : un tout nouveau méga labyrinthe, sur deux niveaux sans escaliers.

Au Laser Magique, pas de combinaison à enfiler (plus hygiénique et différentes compositions d’équipes sont possibles) ! Venez-vous amuser dès deux joueurs et vous mesurer aux robots droïdes qui jouent avec vous et sur lesquels vous pouvez tirer pour gagner des points. Pour remporter la partie il vous faudra être rusé, vous cacher, progresser et éviter de vous faire toucher par les droïdes et équipes adverses, qui tenteront de vous faire perdre la partie.

Soyez futés ! Ciblez robots et adversaires pour gagner des points et vous serez resté au top !

VR Arena (jeu de réalité virtuelle)

Laser Magique vous propose également neuf jeux en Réalité Virtuelle (VR) disponibles de 2 à 8 joueurs sur une surface inédite de 100m² et libre de tout mouvement !