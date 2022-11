Le Réveil de Tipik vous offre 1h de Paintball indoor pour 10 personnes!

Paintball.be, c’est la garantie de passer un moment inoubliable entre amis et collègues.

2 terrains de paint-ball intérieurs (Braine-le-compte)

1 terrain de Laser game intérieur (Braine-le-Comte)

4 terrains de paint-ball extérieurs (Nivelles)

1 terrain de laser game extérieur (Nivelles)

2 terrains de paint-ball extérieurs (Charleroi)

1 terrain de Laser game extérieur (Charleroi)

2 terrains de paint-ball intérieurs (Liège)

Venez tenter l’aventure sur l’un des plus grand site indoor et outdoor de Belgique. Plus de 15 ans d’expérience font de paintball.be une équipe sur qui vous pouvez compter pour l’organisation de vos événements privés ou d’entreprises.