Le réveil de Tipik vous gâte et vous offre des kits pour réaliser vos pralines belges

Tipik, avec notre partenaire 1USUAL, vous offre un kit complet pour réaliser vous-même vos pralines à base de chocolat Belge.

Ecoutez Marco, Lara et François, chaque matin de la semaine entre 6h et 9h pour remporter votre kit pour pâtisser à la maison et réaliser vos propres pralines.

Le kit comprend:

- un moule pour les pralines

- une spatule

- un thermomètre

- 2 poches à douille

- un carré de papier sulfurisé

- 380gr de chocolat noir (54,5%) Callebaut

- Un ballotin et un sticker pour y mettre vos chocolats

- Le lien vers les vidéos explicatives de l'atelier (via leur site)

Un chouette moment à passer en famille!