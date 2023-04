Le Réveil de Tipik vous fait gagner un séjour dans la magnifique Région Dents du Midi en Suisse

La Région Dents du Midi est située dans le pays du Haut-Lac chablaisien, dans le Val d’Illiez, au cœur du vaste domaine des Portes du Soleil. Les 6 stations-villages valaisans (Champéry, Champoussin, Les Crosets, Morgins, Val-d’Illiez, Troistorrents) qui la composent forment un vaste terrain de jeu où la nature se révèle sous son plus beau jour, colorée d’une flore unique et peuplée d’une faune variée et active.

Bienvenue au cœur d’un panorama à couper le souffle. Ici, calme et volupté règnent en harmonie dans un décor apaisant, si proche et pourtant insaisissable. Nul besoin d’essayer de s’y agripper: dans la Région Dents du Midi, on lâche prise. On s’évade et on admire l’ampleur du spectacle qui s’ouvre à nos yeux.

Le massif des Dents du Midi domine le Val d’Illiez et la Vallée du Rhône qui voit son fleuve du même nom se déverser dans le Lac Léman. Depuis le sommet de la Haute-Cime (3257m) jusqu’au village de Troistorrents (765m), suivez le parcours de la Vièze qui coule à travers la vallée et vous emportera dans les différents villages de la région.

Le lot d’activités proposées, les infrastructures sportives, les événements, un large choix de restaurants alternant gîtes d’alpage et tables référencées dans les plus grands guides gastronomiques, un centre national de sports de glace… Vous trouverez ici un réel havre de paix propice à la détente et au divertissement.

Les traditions, le patrimoine, le terroir et le charme des chalets brunis par le temps témoignent de l’authenticité de nos villages, que leurs habitants ont préservée avec ferveur.