Le réveil de Tipik vous fait découvrir des Escape Games futuristes en 3D !

Immersion vous propose 15 MISSIONS FUTURISTES À DÉCOUVRIR EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU AVEC SES COLLÈGUES.

Devenez un explorateur évoluant dans la pyramide perdue de Nebka, rejoignez l’expédition des Argonautes et évadez-vous d’une ancienne grotte égéenne, incarnez Alice au Pays des Merveilles et affrontez la Reine de Coeur.

Immersion propose 18 défis passionnants pendant lesquels la collaboration et la réflexion sont les seuls moyens de mener à bien votre mission. Constituez votre équipe et évoluez dans des escape games futuristes le temps d’une heure de jeu. Immersion est l’endroit parfait pour devenir le héros que vous méritez d’être.

POURQUOI CHOISIR IMMERSION VR ?

L’action : soyez les héros de votre propre aventure. Vous évoluerez dans des environnements virtuels où vous pourrez parler, vous entendre et interagir les uns avec les autres. Vous avez 60 minutes pour terminer votre mission, le temps vous appartient !

Le travail d’équipe : la communication est la clé pour relever votre défi ! Attribuez des responsabilités, partagez des idées, réfléchissez avec vos coéquipiers et amusez-vous tous ensemble.

L’immersion : les aventures se déroulent dans des univers cinématographiques / fantastiques qui combinent une résolution 5K, un son spatial 3D, une narration créative et une superficie moyenne de 2.000 mètres carrés.

Sollicitation de 4 sens : Immersion VR vous propose un concept unique visant à aiguiser 4 de vos sens en même temps : la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher.

Expériences reconnues : Immersion VR travaille avec des studios de classe mondiale et a sélectionné pour vous les meilleures expériences que la réalité virtuelle peut offrir. Celles-ci ont été récompensées pour leur originalité, leur gameplay et leur qualité graphique.

Le personnel qualifié : l’équipe est composée de personnes ayant un vif intérêt pour la réalité virtuelle, les escape games et l’innovation. Ils prennent soin de vous et de votre équipe et vous conseillent au mieux afin de répondre à vos attentes.