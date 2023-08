Le Réveil de Tipik fait peau neuve

Nouvelle rentrée rime avec nouveauté pour le Réveil de Tipik. Dès ce lundi 28 août, retrouvez Gaëtan Bartosz, Audrey et Kristofer Hedia pour vous accompagner tous les jours de la semaine de 6 à 9h sur Tipik en radio, sur le web et en TV.

Ce trio drôle et authentique vous promet une émission souriante, positive et généreuse.

Elle sera menée de mains de maîtres par Gaëtan Bartosz qui fait son arrivée sur sur Tipik. Venant du Brabant Wallon, il vous fera profiter de sa bonne humeur légendaire.

Audrey fait son retour dans ce nouveau trio. L’animatrice Carolo vous parlera au quotidien des actus tendances, pop culture ou encore musique.

Et pour compléter la bande, Kristofer débarque dans la matinale. Ce jeune liégeois de 26 ans a conquis le cœur des belges et français en entrant dans le top 10 de plus "grands maestros" de l’émission "N’oubliez pas les paroles" sur France2.

Un cocktail de fun et de fond avec au programme des débuts de journée dans la bonne humeur, un mix musical incontournable et des séquences qui expliquent le monde qui nous entoure.