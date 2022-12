Le rêve un peu fou des Saoudiens d’Al-Nassr : réunir Cristiano Ronaldo et… Sergio Ramos

Et alors que la signature de Ronaldo pourrait être imminente, Marca annonce que les Saoudiens ne se satisferaient pas de l’unique signature du Portugais. Ils voudraient en effet frapper fort et réunir (à nouveau) Ronaldo et Sergio Ramos, coéquipiers au Real Madrid entre 2009 et 2018.

Un double-objectif ambitieux au vu des finances illimitées du club mais finalement pas si facilement réalisable que ça. À 36 ans, et alors qu’il estime encore avoir quelques belles années devant lui, Sergio Ramos a en effet annoncé en début de saison qu’il se voyait rester au PSG, club avec lequel il ambitionne de remporter la Ligue des Champions.

Il va donc falloir redoubler d’efforts pour espérer déraciner l’Espagnol de la capitale française. Mais bon, impossible n’est pas Saoudien…