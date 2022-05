Le rêve Twitch : quand streamer rime avec précarité

Packam est streamer à temps plein. Il a commencé le stream il y a 6 ans et la baisse du prix des subs ne l’a pas du tout aidé pour vivre du stream. “Avec la baisse des subs j’ai perdu 20% de revenus de mes subs. Du coup, ça c’est ressenti dans la poche et aujourd’hui ça se ressent dans ma prise de décision”. Packam s’est fixé 1 an, jusqu’à juillet 2022, pour décider s’il restait à temps plein en stream.

“Twitch, aujourd’hui, on voit qu’ils veulent mettre en avant les pubs” explique Packam. En effet, la plateforme est une entreprise à perte, notamment par la bande passante qui coûte extrêmement cher. Et la première source de revenu de Twitch est la publicité. Les nouvelles mesures qui ont fuité montrent que la plateforme souhaite encourager les streamers à diffuser plus de pubs. Aujourd’hui, en France, passer de la pub en live n’est pas très rentable pour ceux qui diffusent du contenu.

Ces nouvelles mesures ont l’air d’être en préparation depuis un moment chez Twitch. Packam a fait sa demande de 70/30 en avril 2021. “A l’époque j’avais les critères pour obtenir le 70/30”. On lui avait alors répondu qu’actuellement ce n’était pas possible, et depuis rien n’a changé. Depuis un an, il n’est pas possible de faire de sa demande de 70/30. L’entreprise Twitch n’a pas répondu à notre demande de contact pour obtenir plus d’information à ce sujet.