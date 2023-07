Le rêve en musique, une playlist à écouter les yeux fermés

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot. Une émission de Francesco Biamonte

Tous les hommes qui ont été, qui sont et qui seront, ont rêvé, rêvent et rêveront. Les rêves sont des images ou des sons, des récits laissés entre les doigts de notre conscience. Franesco Biamonte propose ici une playlist immatérielle et incohérente d'une récolte de "songes". Le rêveur vit le rêve, parfois il le raconte, parfois il le chante et en fait de la musique.

La mythologie nous rapporte l'origine du rêve. Lorsque Prométhée créa l'être humain en modelant la terre, Jupiter devint furieux et déclara que l'humain qui venait d'être créé, mourrait chaque jour et qu'il passerait la moitié de sa vie gisant inconscient, sans pensée ni connaissance. Et ce, jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour toujours. C'est ainsi que chaque soir, Prométhée vit l'humain s'affaler à terre. Une nuit, les muses (filles de Jupiter) le trouvèrent et furent prises de pitié pour ce mort de chaque nuit. Elles décidèrent alors de pénétrer le sommeil et d'offrir un spectacle de paysages fabuleux et des plus belles musiques. L'humain fut animé des rêves que les muses lui offraient. La terre avait perdu de sa pesanteur. L'homme endormi souriait heureux.