Le rêve devient réalité : Luca Brecel, un sacre pour l’histoire

Et ce n’est pas fini. Premier européen continental en demi-finale des Mondiaux, Brecel n’est pas rassasié. Mais il déchante rapidement, martyrisé d’entrée de jeu par son jeune adversaire, Si Jiahui, 20 ans à peine, en demi-finale.

Les frames défilent à une vitesse frénétique. Mais quasiment rien ne rentre pour le Belge. Il se retrouve mené 14-5 (la victoire au meilleur des 33) et a un pied et quarte orteils au bord du gouffre.

Dos au mur, le Belge va puiser dans ses ultimes réserves pour tenter de signer une 2e Brecel-tada consécutive. Une frame, deux frames, trois frames. Brecel reprend espoir. Le Crucible, lui, retient son souffle, amusé par ce choc entre deux titans que personne n’attendait là.

Tournant du match lors de la 29e frame. 14-14, les deux adversaires sont aux coude-à-coude. La moindre erreur peut être fatale. Personne ne veut prendre le moindre risque. Ambiance irrespirable, coups défensifs qui s’enchaînent.

Au final, Brecel emporte la frame après 30 (!) minutes de combat. Il conclut quelques minutes plus tard, malgré une ultime frayeur et signe la plus belle remontada de l’histoire du Crucible Theatre. Ce sont les chiffres qui le disent, pas nous.

Brecel lui, est épuisé mais soulagé. Il est venu à bout de son "robot" d’adversaire : "En fait, je n’avais plus une once d’espoir. Je ne pouvais vraiment rien faire contre lui. C’était comme jouer contre un robot, il n’a tout simplement rien raté."

Brecel non plus, en fin de match. Le voilà en finale. Pour écrire une dernière page d’histoire ? La plus belle…