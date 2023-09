Le rêve devient réalité : JCVD dans Mortal Kombat (bande-annonce)

A vos écrans, le 19 septembre sort le douzième volet de Mortal Kombat, un reboot baptisé "Mortal Kombat 1". Et pour les 31 ans de ce jeu vidéo culte un invité de marque prête sa voix et ses traits à un personnage : Jean-Claude Van Damme.

Pour beaucoup de fans c’est un rêve qui se réalise. JCVD a en effet inspiré le personnage de Johnny Cage, l’un des combattants emblématiques. Ed Boon, co-créateur de Mortal Kombat confiait en interview il y a un an : "Jean-Claude Van Damme était censé être Johnny Cage. Les développeurs de Midway ont soumis l’idée à Van Damme, mais elle n’a jamais abouti. Nous avions pris des images de Bloodsport et nous avions parlé de graphiques numérisés et de la façon dont Van Damme serait dans le jeu. À un moment donné, il a refusé. Mais par la suite, nous avons demandé, peut-être à deux reprises, s’il voulait être présent via un skin du jeu."

Finalement Johnny Cage aura bien un skin à l’effigie de Jean-Claude Van Damme disponible dans certaines éditions du jeu.

La bande-annonce fraichement dévoilée enchaine les clins d’œil (au beurre noir) à la carrière de JCDV : l’oscar qu’il n’a jamais eu, son rôle dans le film inspiré de Street Fighter, concurrent direct de Mortal Kombat, ses figures signatures. Tout est là pour amuser l’acteur et les joueurs !

Restez aware, "Mortal Kombat 1" sortira le 19 septembre sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.