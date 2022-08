"Le rêve de la personne sans chez-soi n’est pas une douche, c’est un logement", selon le cofondateur de DoucheFLUX

Laurent d’Ursel n’aime pas le terme sans-abri, il préfère appeler ces personnes des Immenses (Individus dans une Merde Matérielle Enorme mais Non Sans Exigences). Son combat principal depuis 3 ans et demi, il le mène comme secrétaire dévoué du syndicat des Immenses, qui se réunit à DoucheFLUX et "fait des choses totalement dingues".

Quand vous dites sans-abri, vous ne rappelez pas que c’est une personne, vous la définissez de manière négative, stigmatisante, réductrice. Vous la réduisez à un problème. De plus, c’est une personne particulièrement vulnérable qui aurait, plus que vous et moi, tendance à se déconsidérer. Donc, c’est remettre une couche sur le stigmate.

Le mot sans-abri devrait être interdit, souligne Laurent d’Ursel, parce qu’il est faux. Lorsqu’on dit personne sans-abri, on pense à une personne qui est sur un carton, sans abri.

"En réalité, quand on dit le sans-abrisme, très mal nommé, et les sans-abri, il y a 7 catégories de personnes dont on parle : les personnes strictement sans abri, les personnes qui sont au Samu social, qui sont en maison d’accueil, qui sont dans un hôtel, qui sont chez un parent, qui sont dans un squat, qui sont dans une occupation. Toutes ces personnes ont un seul point commun, c’est d’être sans chez-soi. Et donc, c’est de sans-chez-soirisme dont il faut parler. "