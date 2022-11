Le rêve bleu d’Aladdin, 30 ans déjà

Sorti le 11 novembre 1992, il y a tout juste 30 ans, en salles, "Aladdin" fût le plus grand succès de l’année, rapportant plus de 500 millions de dollars. Mieux encore, le 40e film d’animation des Studios Disney, réalisé par John Musker et Ron Clements (le duo qui nous avait déjà donné "La petite sirène"), a aussi remporté deux Oscars (la Meilleure bande originale et la Meilleure musique originale). Sans oublier un Grammy Award, celui de la Meilleure chanson pour "Ce rêve bleu" en VF ou "A whole new world" en VO, et deux Golden Globes, toujours récompenser cette BO et cette chanson…