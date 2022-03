Le rêve américain est toujours bien vivant : les TikTokeurs en raffolent !

Les conseils beauté, les astuces pour se régaler mais aussi des vidéos pour s’inspirer avant de plier bagage… TikTok est aussi un réseau social pour trouver de bonnes idées de vacances. D’après la plateforme NextVacay qui a construit son business model autour de promotions sur les séjours, les recherches via Google pour trouver des vidéos de voyage ont bondi de 350% en 2021.

Face à ce constat, on s’interroge sur le type de contenus que les TikTokeurs recherchent. L’agence de voyage en ligne a ainsi scruté les publications les plus populaires et a recoupé les résultats avec les avis postés sur TripAdvisor ainsi que la présence d’hébergements abordables afin de découvrir les destinations qui inspirent les jeunes membres du réseau social chinois.