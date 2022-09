Le retro-running : le footing à l'envers qui fait de plus en plus d'adeptes.

Pour bénéficier de ces bienfaits, il est aussi possible de se tourner vers la marche en arrière. Par sa posture, qui engage le dos en arrière, cette activité permet de se tenir plus droit. A contrario, lors d’une marche en avant, le corps se voûte. Pratiquée en extérieur, elle permet de travailler la coordination et d'améliorer l’équilibre.

Le rétro-running se développe dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, les championnats du monde de course à pied à reculons ont lieu tous les deux ans : les distances vont de 100 mètres à un semi-marathon.

Bien évidemment, que ce soit en marche ou en course, il est conseillé de choisir avec attention le lieu de votre entraînement. Par exemple, une piste d’athlétisme, un centre sportif ou un lieu sans obstacle. Pour les personnes équipées ou avec un abonnement à une salle de sport, il est possible de la pratiquer sur un tapis de course.