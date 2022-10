Le rétro film festival revient à Namur pour sa 3ème édition

Mais qu’est-ce qui peut bien se cacher sous l’acronyme mystérieux de ARFF ? Allez, bon, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps ! C’est le 7ème aaaargh retro film festival. Un super festival consacré au cinéma de genre dont la 3ème édition va envahir l’espace du Quai 22 à Namur. Le programme des projections réjouira les amateurs de frissons vintages ! C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran des classiques du cinéma horrifique : Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, Cujo, d’après le roman de Stephen King, la fiancée de Frankenstein, mais attention, la version de 1936, ou encore, plus récent mais incontournable : un petit Scream de Wes Craven ! Petite nouveauté cette année : une soirée court-métrage pour dénicher les jeunes talents les plus prometteurs du genre !