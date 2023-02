Le retour précoce des grues cendrées : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Le réchauffement et le dérèglement du climat ont un impact sur les insectes mais aussi sur les oiseaux migrateurs qui partent dans les pays chauds jusqu’en Afrique comme les hirondelles par exemple. En province de Luxembourg, on a aperçu des grues cendrées et c’est beaucoup trop tôt évidemment car ces oiseaux sont dépendants d’insectes et de vivant bien au chaud dans le sol. Si l’hiver reprenait vigueur, cela pourrait occasionner de nombreuses victimes.

Un comportement de migration qui change, des conditions atmosphériques favorables, des vols entre 800 et 1500 mètres d’altitude en forme de V.