Le retour des coccinelles : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Si la coccinelle est là, c’est que le printemps est là, or les nuits sont encore très très froides et l'hiver ne nous a pas encore quitté. Il faut savoir que la coccinelle est une des rares espèces à hiberner mais force est de constater que l’on aperçoit des coccinelles partout dans la maison. Mais alors, ne viendrait-elle pas un peu trop tôt ? Toujours est-il qu’il est étonnant de voir autant de coccinelles dans les maisons.

Si vous avez vu une coccinelle noire à tache rouge, vous avez affaire à la branche asiatique, celle que nous apercevons en Belgique est un peu plus petite. Quelle quantité de pucerons mange t-elle par jour ? Peut-on l'utiliser pour lutter contre la vermine ? Comment distingue-t-on les variétés ? Vous avez l’impression d’en voir partout ? Voici pourquoi !

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.