Le retour magistral de Deus sur scène à l’Eden de Charleroi : un moment à revivre ce vendredi sur Classic 21

How to replace it, leur nouvel opus est sorti le 17 février 11 ans après Following sea et la tournée européenne vient tout juste de commencer au Luxembourg. Et le succès est au rendez-vous avec 5 dates sold-out en Belgique, 4 à l’AB de Bruxelles et celle à l’Eden de Charleroi. Comme il le confiait récemment à notre confrère Luc Lorfèvre dans Moustique, Tom Barman, 51 ans était plus qu’impatient de proposer les nouvelles chansons de son groupe au public et surtout heureux de partager, après 30 années d’existence, un album neuf, audacieux dans lequel les membres du groupe se sont investis tant personnellement qu’artistiquement.

Car oui How to replace it a été pensé et enregistré dans la foulée de la tournée anniversaire de leur troisième album The Ideal Crash, avec la même intensité, la même énergie que celle véhiculée sur scène. Deus ne veut plus offrir à son public un best of de leurs titres les plus évidents et les plus connus, le groupe anversois est là avant tout pour défendre son nouvel album.

