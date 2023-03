Le retour magistral de Brendan Fraser et Isabelle Hupert au centre d'un thriller politique

Brendan Fraser qui a connu un grand passage à vide après une période faste dans les années 90/2000, quand il était la star de gros succès comme la saga ''La Momie'' ou ''Georges de la Jungle''. On peut véritablement parler d’un retour en grâce pour le comédien qui livre ici une prestation magistrale et terriblement émouvante. L’Oscar du meilleur acteur serait totalement mérité. Après, le film en lui-même m’a mise un peu mal à l’aise car son point de vue sur l’obésité est assez ambigu. Aronofsky filme son acteur comme un monstre, insiste très lourdement sur sa déchéance physique : il ne sait plus marcher, il s’étouffe en permanence, se goinfre à en vomir, il y a un côté freaks, spectacle de foire qui me dérange. Tout est souligné, surligné avec une musique lourde et démonstrative. J’irai même jusqu’à parler de misérabilisme à cause de cette surenchère démonstrative visant à émouvoir le public. L’explication des problèmes de poids du héros est, elle aussi assez simpliste. ''The Whale'' n’a pas pour but de stigmatiser l’obésité mais au final c’est ce que j’ai ressenti : la prise poids nous est montrée comme une déchéance suicidaire, quel manque de subtilité, sans oublier les métaphores chrétiennes lourdement assénées. Mais malgré toutes les réticences que je viens de vous énumérer : j’ai tout de même été bouleversée par Brendan Fraser et la force indéniable de son incarnation de ce personnage martyr mis en image avec une cruauté voyeuriste par le metteur en scène.