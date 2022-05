Le retour inattendu de Diam's dans le documentaire "Salam"

Dans ce film produit par Brut, la rappeuse a décidé de raconter son parcours elle-même plutôt que "de laisser des inconnus parler à sa place." Cela faisait 10 ans qu’on n'entendait plus parler de la chanteuse française, depuis qu’elle avait décidé de mettre un terme à sa carrière, après des problèmes de santé mentale et une conversion à l’islam qui l’a aidée. La santé mentale des artistes, problématique de société mise en avant par Stromae, Selah Sue… et maintenant Diams donc. Diams, qui fêtera ses 42 ans cet été, reviendra aussi évidemment sur le succès d’une carrière entamée dans les années 90. La rappeuse cash et engagée pour les femmes et contre une certaine politique, a connu un succès énorme lors de la sortie de son 2ème album Brut de femme en 2003.

Dans le communiqué de la plateforme BrutX, il est dit que "pour la première fois face caméra, Diam’s se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam’s et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire. Salam montre ainsi les difficultés d’exister dans le regard des autres, du public, et aborde la problématique de la santé mentale chez une grande artiste française et le choix délicat de changer de vie".