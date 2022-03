Le retour en musique de Def Leppard après sept ans d’attente

Il est désormais possible de précommander Diamond Star Halo ici.

01. ‘Take What You Want’

02. ‘Kick’

03. ‘Fire It Up’

04. ‘This Guitar’ (featuring Alison Krauss)

05. ‘SOS Emergency’

06. ‘Liquid Dust’

07. ‘U Rok Mi’

08. ‘Goodbye For Good’

09. ‘All We Need’

10. ‘Open Your Eyes’

11. ‘Gimme a Kiss’

12. ‘Angels’

13. ‘Lifeless’ (featuring Alison Krauss)

14. ‘Unbreakable’

15. ‘From Here To Eternity’

L’été dernier, le groupe a fêté les 40 ans de son deuxième album High 'N' Dry en streamant une vidéo rétrospective dans son musée en ligne "Def Leppard Vault". Dans la vidéo, on retrouve des interviews de Joe Elliott, Rick Savage et Rick Allen à propos de l’enregistrement de l’album, alors que Phil Collen et Vivian Campbell parlent de l’impact que l’album High 'N' Dry avait eu sur eux qui n’étaient pas encore dans le groupe.