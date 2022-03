Le retour en grâce du Betis Séville, petit joyau forgé par Pellegrini qui peut rêver d’un trophée

Cordon, entre-temps passé par l’AS Monaco, a amené plus de stabilité dans le club. Flairant les bons coups sur le marché des transferts (Willian José et Hector Bellerin en prêt), il a fourni une équipe compétitive à Manuel Pellegrini. Un mercato intelligent mené sans faire de folies et surtout sans déforcer un effectif déjà qualitatif.

C’est ensuite le coach argentin qui a ramené la confiance dans le camp des Verdiblancos. L’ancien entraîneur du Real Madrid, de Manchester City et récemment de West Ham a remis des joueurs qui s’étaient un peu perdus sur de bons rails. Fin tacticien, l’entraîneur de 68 ans a visiblement trouvé la bonne formule pour améliorer le rendement de chaque joueur.

Aujourd’hui, le collectif du Real Betis a fière allure. Grâce aux buts plutôt bien distribués entre Juanmi (12), Borja Iglesias (7), Willian José (7) ou encore de Fékir (6) et Canales (4), les Sévillans font des ravages offensivement et sont la deuxième meilleure attaque du championnat.

Un potentiel offensif soutenu par des joueurs solides et expérimentés comme le Portugais William Carvalho, le Mexicain Andres Guardado, l’Espagnol Marc Bartra et le retrouvé Hector Bellerin.

Du beau monde encadré par des garçons qui ont de la bouteille comme l’éternel Joaquin (40 ans) et l’ancien portier du Barça Claudio Bravo (38 ans).