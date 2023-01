Le retour en grâce des années 90 dans les séries

Après le retour des années 80 dans les séries comme Strangers Things, ce sont donc les années 90 qui reviennent aujourd’hui à la mode. Ce retour en grâce peut s’expliquer par l’âge des scénaristes, qui ont souvent entre 30 et 40 ans, et qui ont plus tendance à parler de ce qu’ils ont vécu dans leur adolescence.

Mais il y a surtout la tendance des "reboot", qui consiste à reprendre des anciennes œuvres en gardant certains de ses éléments et en changeant certains autres. Et aujourd’hui, de nombreuses séries des années 90 ont fait leur réapparition grâce aux plateformes, comme Dallas, Will and Grace, Prince de Bel Air, Sauvés par le gong, ou encore Beverly Hills, qui en 2019 a réuni plusieurs des acteurs principaux dans une mini-série vingt ans plus tard.