Le retour du Walkman… en haute définition

L’iconique walkman Sony est de retour, mais réimaginé en player streaming.

L’original nous arrivait en 1979 et sera vendu à plus de 500.000 unités, rien que la première année de sa commercialisation. C’était une grande étape dans la consommation de la musique et au total, 400 millions de propriétaires seront comptabilisés dans le monde, sous diverses formes.

Avec la production des cassettes qui revient à la mode aux USA, le Walkman refait son apparition.

Sony lance le NW-306, qui vous permettra de profiter d’une excellente qualité de son, et même des fichiers DSD.

Sony a, depuis une dizaine d’années, relancé le principe des "baladeurs", leur ajoutant la dimension multimédia. Après avoir proposé, il y a tout juste un an, deux nouveaux modèles de Walkman haut de gamme, le constructeur japonais a prévu deux modèles plus accessibles, les Sony NW-A306 et Sony NW-ZX707.

Comme tous les Walkman de Sony, les deux modèles sont dotés d’un écran tactile et tournent sous Android 12. Les deux baladeurs profitent de composants haut de gamme pour décoder des signaux numériques de haute qualité.