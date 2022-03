Le retour du soleil donne envie de jardiner : que peut-on faire en mars?

Ce qu'on peut faire

Début mars, dans les jardins et parterres, de multiples tâches peuvent déjà être effectuées, comme le précise le jardinier: "Le jardin se réveille, donc tout ce qui est taille d'hortensias, d'Annabelles, de graminées et d'arbres fruitiers... c'est vraiment le moment parfait pour exécuter ce genre de travail."

Les plantes sont aux petits soins avec les jardiniers: "Vous avez ici des hortensias paniculata qu'il faut retailler entre un et deux yeux, vous avez les Annabelles qu'il faut retailler plus ou moins à 15 centimètres du sol, et vous avez les graminées, des pennisetum, qu'il faut tailler à 10 centimètres du sol."

Ce qu'on ne doit surtout pas faire

A cette période de l'année, il est temps de réviser le matériel pour tondre la pelouse. Mais attention, couper l'herbe, c'est une action prématurée pour l'instant: "Il ne faut surtout pas tondre la pelouse parce qu'on annonce encore des températures assez froides la nuit et même pendant la journée, et si on la tond beaucoup trop vite, il risque d'y avoir un stress sur celle-ci, et d'y avoir des conséquences assez graves par après" ajoute Mathieu Leunen.

Les jardineries se préparent à accueillir les clients