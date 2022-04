Le retour du rouge à lèvres dans la routine maquillage !

Les ventes totales de maquillage sélectif ont quant à elles enregistré une hausse de 8% en une semaine seulement, tirées vers le haut par le maquillage des lèvres, et plus précisément encore par les ventes de rouges à lèvres (+35% par rapport à la semaine précédente).

Au-delà des chiffres, on observe sur de nombreuses plateformes, et davantage encore sur les réseaux sociaux, un engouement certain pour les gloss et rouges à lèvres depuis plusieurs semaines, avec de nouvelles tendances à la clé. Nul doute que ces dernières devraient se multiplier au fil des jours et à l'approche de l'été. Le hashtag #lipstick cumule en tout cas plus de 11 milliards de vues sur TikTok, démontrant que le maquillage des lèvres a de beaux jours devant lui.