Le retour du loup en Belgique : une histoire pleine de rebondissements

Le dernier loup connu a été tué en 1897 à Erezée, mais il semble qu’il y ait eu des loups dans les Ardennes jusqu’en 1917.

Au fil des siècles, le loup est pourchassé parce qu’il est un grand prédateur qui se sert dans les élevages. Depuis 1979, le loup est protégé par la Convention de Berne, une directive européenne qui demande que les États protègent les espèces sauvages et leurs habitats. Résultat, le loup n’est plus pourchassé sur un territoire vaste et continu.

À la fin des années 90, la France fait face à un nouveau phénomène. Des troupeaux de brebis sont attaqués par des loups à 1000 km de chez nous. Des questions se posent alors : le loup atteindra-t-il la Belgique ? Et parviendrait-il à vivre dans nos forêts ?

Les associations environnementalistes comme les "Rangers" parlent dans les années 2000 d''un milieu optimal" pour le loup et souligne son rôle régulateur auprès des populations de gibiers. Du côté de l’administration wallonne, on a un avis différent à cette époque : "le loup ne pourrait pas s’adapter à ces forêts fortement artificialisées".

Certains chasseurs ont aussi des réticences. Le loup risque de "perturber l’écosystème et de perturber la gestion des territoires de chasses". Il ne pourra de plus pas être régulé lui-même : "le loup n’est même pas un gibier, au sens de la loi sur la chasse et s’agissant d’un mammifère vivant naturellement à l’état sauvage en région wallonne, il bénéficie d’une protection", déclare un chasseur dans une de nos archives RTBF.