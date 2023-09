Le retour du "Grand Quiz" de Jacques Mercier et Jean-Luc Fonck ce dimanche soir sur la Trois

C‘est le retour du Grand Quiz de C’est archivé près de chez vous présenté par le duo Jacques Mercier et Jean-Luc Fonck, depuis l’Atomium. Chaque dimanche à 20h30 sur la Trois, à partir de ce 1er octobre, rendez-vous avec le meilleur des archives de la RTBF.

Et pour entamer cette nouvelle saison du Grand Quiz, les deux équipes en compétition sont composées, pour l’équipe des Jaunes, de Sylvie Rigot (la speakerine), Carlo de Pascale (le cuisinier) et Walid (l’animateur). Face à aux Jaunes, l’équipe des Mauves représentée par Sandra Kim (la chanteuse), François Mazure (le reporter) et Thierry Luthers (le sportif).