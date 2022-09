Le retour du Grand Quiz de "C’est archivé près de chez vous", avec Jean-Luc Fonck et Jacques Mercier

Les équipes, qui portent chacune le nom d’une émission diffusée sur les chaînes télé de la RTBF, s’affrontent joyeusement au cours de huit épreuves : " l’archi suite ", par exemple, des archives dont la fin a été coupée, aux joueurs d’en deviner la suite, " l’archi flou ", des extraits dans lesquels une personnalité à découvrir est floutée, ou encore " l’archi quoi " où il faut découvrir le sujet dont il est question dans l’archive proposée.



Et à chaque joueur, sa " casserole " bien entendu ! Des pépites souvent inédites et toujours drôles de leurs débuts en télévision, de leurs looks surannés, de leurs fous rires, de leurs lapsus et autres aléas du direct !

Le Grand Quiz de "C’est archivé près de chez vous", c’est une occasion unique de se replonger dans des émissions cultes comme "Le Francophonissime" (avec Paule Herreman), "Bon week-end" (et Stéphane Steeman), Zygomaticorama (Bernard Faure), "Le Tatayet Show" (Michel Dejeneffe), "Les Travaux inutiles" de Jean-Claude Defossé, "Les Allumés.be" et ses nombreux invités au fil des saisons, … Toutes les archives ont été minutieusement choisies selon un critère primordial : rire ! Défit totalement relevé par les joueurs qui prennent autant de plaisir à participer au jeu que vous en aurez assurément à le regarder !