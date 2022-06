Повернення ковіду | Le retour du Covid

Поки епідемія коронавірусу знову набирає обертів у нашій країні (і майже всюди в Європі), гостем RTBF була міністр охорони здоров’я Валлонії, Крісті Морреале.

Чи ми знаходимось на початку нової хвилі Covid-19? Міністр відповіла,що так . Але вона каже, що хвилюватися нема про що. Дуже багато людей інфіковано, 4000 випадків щодня у Бельгії, але загалом це не важкі форми захворювання. Однак треба бути уважними і берегти себе. Ми не можемо уникнути хвороби та зараження коронавірусом, але, з іншого боку, ми можемо уникнути важких форм. За словами міністра, три дози вакцини, які отримали більшість бельгійців, ефективні в боротьбі з серйозними ускладненнями хвороби. Залишається побачити, чи буде потрібна четверта доза цієї осені.

Alors que l’épidémie de coronavirus est à nouveau à la hausse dans notre pays (et un peu partout en Europe), la ministre wallonne de la Santé, la socialiste Christie Morreale, était l’invitée de la RTBF. Alors ? Sommes-nous au début d’une nouvelle vague de Covid-19 ? Selon la Ministre, la réponse est oui. Mais elle précise qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter. La Ministre se veut rassurante. Pas mal de gens sont contaminés, 4000 cas sont recensés chaque jour en Belgique, mais généralement ce ne sont pas des formes sévères de la maladie. Cependant, il faut toujours rester être attentif et se protéger. On ne peut pas éviter d’être malade et de contracter le covid, mais par contre on peut éviter les formes sévères. Pour la Ministre, les trois doses de vaccin que la plupart des Belges ont reçu sont efficaces pour lutter contre les complications sérieuses de la maladie. Reste à voir si une quatrième dose (un rappel de vaccin) sera utile cet automne.