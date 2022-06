Le retour du bois, de l’argile, de la paille ou de la chaux pour construire sa maison de manière écologique

Depuis quelques années, le bois se refait ainsi une nouvelle réputation dans le secteur de la construction. Car de nouvelles techniques permettent d’atteindre de hautes performances d’isolation.

"Ce mur est construit en caisson en bois", explique Niels Delpierre, expert en écoconstruction. "Il y a deux panneaux en bois entre lesquels on a placé de l’isolant. Ici, il s’agit de paille. On pourrait aussi mettre de la fibre de bois en vrac ou de la fibre de chanvre. Sur ces panneaux on a enduit à l’argile en finition. Les performances thermiques sont exceptionnelles."



Comptez un mois en usine pour préparer les différents éléments de la structure et seulement trois jours pour assembler une maison familiale. Le gain de temps est sans pareil en termes de rapidité de construction. Mais le bois a quelques défauts comme l’isolation acoustique ou sa légèreté. C’est pourquoi il faut l’associer à d’autres matériaux parfois plus traditionnels comme le ciment.