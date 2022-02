Le retour du Boeing 737 Max en Ethiopie : la page est-elle réellement tournée ?

Tout récemment, la compagnie américaine Allegiant Air a commandé 50 exemplaires et posé une option pour 50 appareils supplémentaires, ce qui n’est pas passé inaperçu dans la mesure où les 104 avions opérés par cette compagnie low cost étaient des Airbus. Qatar Airways vient également d’annoncer avoir signé une lettre d’intention pour 25 appareils de la série Max tout en précisant être prêt à en commander jusqu’à 50.

3 questions à Waldo Cerdan, expert aéronautique

Le chapitre tragique du 737 Max est-il clos ?

"Le processus de re-certification du Boeing 737 et le temps relativement long que cela a pris est porteur d’un double message. Le premier, c’est que le système MCAS a été revu en profondeur et que tous les éléments pouvant présenter un risque inacceptable dans le cadre de l’exploitation aérienne ont été corrigés et/ou éliminés. Il s’agit donc de dire au monde que le MCAS ne présente absolument plus aucun risque pour la sécurité aérienne et que les deux terribles accidents font définitivement partie de l’histoire de l’aviation commerciale en tant que tragédies regrettables, mais dont les leçons ont été tirées. Le deuxième, c’est que, tant Boeing que les autorités américaines, veulent convaincre toutes les parties concernées, c’est-à-dire les compagnies aériennes, mais également les Etats qui doivent avaliser la nouvelle certification, qu’ils ont pris le temps nécessaire pour parvenir à un résultat en phase avec les standards de sécurité dans le transport aérien, et cela " quoiqu’il en coûte ". L’idée est de marquer ainsi une rupture avec un modèle de certification, dont les différentes enquêtes ont mis en évidence le primat des impératifs financiers sur la sécurité. De ce point de vue, on peut dire que le chapitre du B737 Max et du MCAS est clos, ou du moins " qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties, une fois toutes les assurances prises, de tourner la page et d’avancer".

Le nombre important de commandes signifie-t-il que les compagnies aériennes ont une totale confiance dans cet appareil ?

"Tous les avions peuvent, à un moment ou un autre, présenter un problème technique, de conception ou accidentel, induisant un risque ou un danger avec des conséquences parfois catastrophiques. Ainsi en a-t-il été pour le DH 106 COMET (avril 1954) ou pour le DC-10 de la Turkish Airlines (mars 1974), pour ne citer que ceux-là. Le Boeing 737 est, depuis sa sortie dans les années soixante, un avion qui a fait ses preuves tant du point de vue de la fiabilité, que de sa facilité dans le cadre de l’exploitation commerciale. Même si certains dénigrent le Boeing 737 Max parce qu’il s’agit d’une énième version améliorée d’un modèle dépassé, il n’en reste pas moins qu’il présente de nombreux atouts qui le rendent toujours aussi attractif pour les compagnies aériennes. Tout le monde a compris que les problèmes liés au Boeing 737 Max et au MCAS ont pour origine les dérives d’un Business modèle dominé par les résultats financiers ce qui, en soi, ne remet pas en cause la fiabilité de l’avion dans son ensemble. Personnellement, je n’aurais aucun problème ni stress particuliers, à être aux commandes ou bien passager de cette belle machine".

Quelles leçons ont été tirées par l’industrie et par les compagnies ?

"La demande dans le transport aérien présente, historiquement, une élasticité importante vis-à-vis de la sécurité. Personne ne veut mourir dans un accident d’avion et c’est précisément le niveau de sécurité atteint dans ce secteur qui a contribué au développement que nous lui connaissons. Certes, la dérégulation aussi, mais un billet d’avion à 30€, avec un risque de ne pas arriver à destination, n’intéressera pas grand monde. Ça, l’industrie et les compagnies l’ont bien compris. Ils mettent donc tout en oeuvre pour convaincre les passagers que la priorité des priorités, avant même celle de faire des bénéfices, c’est la sécurité. A défaut, ils prennent le risque de scier la branche, parfois fragile, sur laquelle ils sont assis. Donc, officiellement, tout le monde a tiré les leçons du passé et pris les mesures nécessaires… "

Mais vous estimez que ce n’est pas vraiment le cas ?

"C’est oublier un peu vite que les deux accidents impliquant un B737 Max ne seraient pas arrivés sans la conjonction nécessaire de deux éléments hétérogènes : la certification du MCAS, dont tout le monde a parlé, mais également le niveau de formation et de certification des pilotes, ce dont personne n’a envie de parler. Certes, les pilotes n’étaient pas informés de, ni formés spécifiquement à, la présence ce nouveau dispositif, (le MCAS) mais, à son corps défendant, Boeing a raison lorsqu’il dit que les symptômes liés à un dysfonctionnement du MCAS sont exactement les mêmes que ceux présents dans d’autres situations et pour lesquelles les pilotes sont formés depuis la sortie des premiers B737 : Le " STAB TRIM RUNAWAY " (emballement incontrôlé du stabilisateur de profondeur). Et que donc, les pilotes auraient dû être capables de gérer une situation, pourtant très critique. Rattrapés par le scandale des certifications et/ou conflits d’intérêts que les différentes enquêtes ont mis en évidence, les dirigeants du constructeur ont préféré abandonner cette ligne de défense qui n’aurait fait qu’aggraver les choses pour eux.

En effet, une lecture minutieuse des différents rapports d’analyse des deux accidents révèle une perte de conscience situationnelle de la part des pilotes et une absence totale de structure, pourtant fondamentale, dans la gestion d’une situation critique. Certains spécialistes n’ont pas hésité à invoquer un état de sidération (Startle Effect) chez les pilotes comme étant la cause des dysfonctionnements cognitifs qui ont conduit à la perte de contrôle de l’appareil ; un état de sidération dont le facteur contributif majeur serait l’absence d’information et de formation des pilotes au MCAS.

Sans rejeter totalement cette lecture qui n’épuise pas le sujet, la question qui reste ouverte c’est de savoir si cet état de sidération est causé par un facteur externe, en l’occurrence le manque de formation, ou bien si elle est plutôt le symptôme de quelque chose de plus profond, par exemple, la philosophie de la formation de pilote de ligne au vingt et unième siècle ? Aujourd’hui, la formation de pilote de ligne est devenue privée, avec peu ou pas de sélection initiale si ce n’est une capacité financière suffisante pour assumer les coûts de la formation. Il s’agit là d’un véritable " business model " qui doit être rentable, avant tout, mais dont un des effets pervers est de produire des " opérateurs d’avions " mal préparés à réagir avec rigueur et méthode à toute situation qui peut se produire dans un environnement radicalement hostile.

En ce sens, il y a bien risque qu’une partie essentielle du dossier reste occultée au nom des intérêts financiers".