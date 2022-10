Le retour du 3310 et d'anciens téléphones non connectés, les dumbphones : le choix de l'intelligence ?

Fini, le smartphone ? Les téléphones portables sans internet et sans applications font leur grand retour, à l'image du 3310, remis au goût du jour en 2017 par Nokia. Ces téléphones, surnommés les dumbphones, convainquent plus d’une personne d’effectuer un retour vers le passé.

Retour à la fin des années 90. La série "Friends" atteint son âge d’or, on se gaufre tous les jours un peu trop les cheveux et chaque sms se doit d’être abrégé pour éviter le terrible dépassement de crédit. Mais surtout, les téléphones portables sont minuscules, sans écran tactile et possèdent une batterie qui peut tenir sans recharge pendant des jours (voire des semaines). Depuis quelques années, certains aspirent de plus en plus à un retour à ces dumbphones ("téléphones idiots") désignés ainsi en comparaison avec les smartphones ("téléphones intelligents" connectés à internet et dotés d’applications). Avec eux, pas question de faire défiler Facebook, Instagram ou Whatsapp. Les fonctions disponibles restent simplissimes : les appels, les sms et quelques jeux préinstallés.

Qu’est-ce qui incite certains à sauter le pas, à se débarrasser de leur bijou de technologie pour se tourner vers le dumbphone ?