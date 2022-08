Le retour des vols supersoniques en 2029, vraiment ?

L’expert aéronautique précise par ailleurs qu’il faut faire la différence entre ce qui est "technologiquement possible", et les "capacités effectives de production" pour répondre aux besoins présents et futurs. "S’il est techniquement possible de produire des 'carburéacteurs' en convertissant du CO2 à partir d’énergie propre, explique-t-il. Il sera sans plus facile de le trouver en pharmacie, vu la quantité anecdotique qui sera disponible, que dans les réservoirs d’une raffinerie, du moins avant quelques dizaines d’années". Autrement dit beaucoup trop tard pour un projet censé aboutir dans les quelques années qui viennent.

De deux à quatre moteurs. Mais qui va les construire ?

L’une des grandes questions qui restent à résoudre concerne la motorisation. Au tout début du projet, en 2016, l’avion supersonique imaginé par Boom Supersonique était doté de deux moteurs. Il a ensuite été question d’un troisième moteur, placé à l’arrière, mais l’accès pour la maintenance représentait un réel problème. Lors de la dernière présentation le mois dernier au salon aéronautique de Farnborough, l’avion modélisé est apparu avec quatre moteurs, deux sous chaque aile. Mais il n’y a – à ce jour – pas d’information relative au constructeur de ces moteurs. Il y a deux ans, Rolls Royce s’était engagé à explorer un système de propulsion afin d’identifier celui qui pourrait équiper l’avion, mais depuis, il n’existe – officiellement en tout cas – aucun bilan de cette réflexion. A trois ans des premiers essais en vol, cela commence peut-être à devenir urgent.

Moins rapide que le Concorde, mais plus silencieux !

Alors que le Concorde volait à Mach 2 (deux fois la vitesse du son), l’avion proposé par le constructeur Boom sera limité à une vitesse de croisière de Mach 1.7, ce qui correspond à deux fois la vitesse de l’avion commercial le plus rapide du moment et devrait donc tout de même permettre de réduire sensiblement le temps de vol. Il est question de relier Londres à Miami en 5 heures au lieu de 9 actuellement, ou encore 3 heures et demie pour un Londres-New York (Newark) au lieu de 7 heures trente ou 6 heures pour un San Francisco-Tokyo au lieu de 10 heures 50.

Dans la présentation de son avion, le constructeur américain insiste aussi sur l’aspect "silencieux" : Boom Supersonic évoque non seulement les dernières technologies de réduction de bruit dans le moteur et la cellule de l’avion, mais il promet aussi de ne faire évoluer son avion à vitesse supersonique – ce qui provoque automatiquement une onde de pression et de choc et se traduit par le fameux "bang" – que lorsqu’il sera au-dessus de l’eau, avec la garantie qu’aucun de ces "bangs soniques" n’atteindra les surfaces habitées de la terre.

Dans le calendrier présenté par le constructeur américain, la mise en production de l’avion devrait débuter en 2024 et les premiers vols passagers devraient pouvoir s’effectuer en 2029. En termes aéronautiques, c’est pratiquement demain.

"Il est difficile de se prononcer sur le réalisme des échéances annoncées, précise encore Waldo Cerdan. Mais la technologie existe depuis le début des années septante et n’a pas cessé de progresser. D’un autre côté, avant de transporter des passagers, il y aura de nombreuses étapes à passer, dont celles de la certification. Personne ne souhaite revivre une affaire comme celle du Boeing 737-Max où les impératifs de production et du retour sur investissement ont pris le pas sur la sécurité aérienne et où même les autorités aéronautiques, en charge des contrôles des normes de sécurité, ont été pointées du doigt pour leur laxisme."

Au-delà de l’effet "aimant à investisseurs" pour le constructeur et "publicité positive" pour une compagnie aérienne qui montre son intérêt pour les "technologies du futur", le retour du vol supersonique commercial n’est peut-être pas aussi proche qu’on pourrait l’imaginer.