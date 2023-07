Le retour des Spice Girls ? Victoria Beckham chante une chanson emblématique à son mari David Beckham

"Say You’ll be There" est un des tubes phares des Spice Girls, groupe dont faisait partie Victoria Beckham.

La créatrice de mode a chanté ce titre ce dimanche 23 juillet, lors d’une soirée avec ses amis et son mari. Une vidéo que la prénommée "Posh Spice" a publié sur TikTok. En légende de vidéo, elle a inscrit : "En train d'échauffer mes cordes vocales ! D'autres choses arrivent". De quoi espérer un retour des Spice Girls ?

Une autre membre du groupe, Melanie Brown, s’est exprimée sur le sujet, en mai à Sky News "Nous allons faire des choses, toutes les cinq, très bientôt, qui seront annoncées".