Le retour des Spice Girls : cette fois, c’est la bonne ?

Le 4 juin prochain s’annonce comme une journée inoubliable au Royaume-Uni. Un concert exceptionnel sera en effet organisé pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Du jamais vu dans la monarchie britannique. Les patrons de la BBC, organisateurs du concert, promettent de " réunir quelques-unes des plus grandes stars de la musique pour célébrer les moments les plus importants et les plus joyeux des sept décennies de règne d’Elizabeth II" . L’invitation aurait été lancée aux Spice Girls et " ce serait maintenant entre les mains des filles " confiait une source au Sun il y a quelques jours.

Si Geri Halliwell, 49 ans, Melanie Chisholm, 48 ans, Victoria Beckham, 47 ans, Melanie Brown et Emma Bunton, 46 ans, acceptent de se reformer pour l’occasion, ce sera la première fois qu’elles se produiront ensemble depuis 2012, lorsqu’elles avaient chanté un medley de leurs tubes à la cérémonie de clôture des JO de Londres. Et en réalité, excepté cette apparition en 2012, cela fait pratiquement 20 ans que les rumeurs courent autour de leur reformation !

En 2019, on se souvient de l’annonce de retrouvailles pour une tournée exceptionnelle, toutes avaient répondu présent sauf Victoria Beckham , dont le label de mode occupait tout le temps. Pourtant cette fois-ci, la femme de David Beckham serait partante.

Mais, cette fois, c’est Geri Halliwell qui ne serait plus trop sûre ! Mel C, actuellement en tournée solo, était sur la scène de l’église St. John’s de Londres le week-end dernier, elle a évoqué la question du retour possible des Spice Girls pour cet anniversaire mais a glissé " Vous allez devoir demander à Geri , n ous n’en avons pas encore discuté" a rapporté The Sun. Une manière de mettre la pression peut-être ?

Le concert du Jubilé de diamant en 2012 avait rassemblé des stars comme Sir Elton John, Paul McCartney et Robbie Williams mais le girls band mythique des 90’s avait loupé le coche. Et une source a déclaré : " Ce n’est un secret pour personne qu’elles regrettent d’avoir refusé une opportunité similaire pour le jubilé de diamant et elles ont toutes un profond respect pour la famille royale et la reine."

La BBC organisera et diffusera ce concert spécial en direct du palais de Buckingham le 4 juin pour célébrer le règne de sept décennies de la reine. On espère évidemment revoir le groupe de filles, féministes avant l’heure, lors cet événement unique.