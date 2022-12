Le retour des infections respiratoires justifie-t-il un retour du masque ?

Mais masque ou pas, les deux expertes s’accordent pour dire que les infections respiratoires sont un phénomène annuel et que les gestes barrières et la limitation des contacts pratiqués durant les années Covid ont démontré leur efficacité contre la circulation des virus. En résumé, elles appellent au bon sens et au civisme de chacun et chacun.

"Ça passe aussi par le bon sens. Quand je suis malade et que j’ai des symptômes respiratoires, ce n’est peut-être pas le bon moment d’aller à une fête de famille. Si je dois partir travailler, je porte un masque, je me lave les mains, je prends du gel hydroalcoolique… Ces mesures auraient dû être intégrées au long cours et cela empêcherait la circulation des virus", indique Christelle Meuris.