Le retour des équipes nationales sur le Giro : le rêve de Mario Cipollini

Les équipes nationales ont un temps composé le peloton. Si cette époque est révolue et que ce sont désormais des équipes de marque qui s’affrontent, l’idée d’un retour des équipes nationales trotte toujours dans certaines têtes.

C’est le cas notamment de Mario Cipollini. L’ancien champion du monde italien a expliqué dans une vidéo publiée sur son compte Instagram que les équipes nationales pourraient raviver l’intérêt d’un certain public. Super Mario verrait d’un bon œil un Giro couru sous pavillon national.

"C’est peut-être une idée extrême et un peu visionnaire. Mais ça pourrait être une option stratégique pour le Giro. Pourquoi ne pas penser à un Giro ouvert aux équipes nationales. Je pense que ça permettrait de ramener de l’intérêt, ramener beaucoup de personnes vers ce sport. Courir par équipes nationales cela a un certain 'appeal'. Imaginez une équipe italienne qui se présente avec un maillot bleu, avec l’écusson tricolore. Cela nous rappellerait les grands moments de l’histoire de ce sport avec Coppi et Bartali par exemple. Ce serait une opportunité de relancer le cyclisme tout en lui redonnant une touche historique. L’équipe nationale ça crée toujours un intérêt différent de la part du publi ", explique le champion du monde 2002 dans sa vidéo.

Une expérience italienne qui pourrait ensuite ouvrir la voie à d’autres courses : "Cela pourrait aussi créer un précédent et si ce ça se passe bien le Tour de France pourrait emboîter le pas".

Si les nouvelles générations sont habituées à voir les sponsors garnir les maillots d’équipes, les plus anciens se souviennent des bagarres entre équipes nationales. Les années 1967 et 1968 ont en effet marqué les derniers tours de roue des équipes nationales qui avaient pris possession du peloton dans les années 30.

Si des tensions apparaissent autour de certaines nations, comme avec le retrait de l’Italie du Tour 1950 après que des coureurs aient été frappés, c’est l’arrivée des retransmissions télévisées de la Grande Boucle qui va attiser l’intérêt des marques et amener la disparition des équipes nationales. En 1962, les équipes de marques sont réintroduites sur le Tour de France et malgré un petit aparté en 1967-1968, les équipes nationales disparaissent totalement du paysage, hormis pour les championnats du monde.

Voir le souhait de Cipollini être exaucé semble donc de l’ordre de l’utopie, d’autant plus que les sponsors n’ont jamais semblé aussi puissants et nécessaires à la survie de nombreuses équipes.