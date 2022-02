Le retour des drogueries, des magasins écolo avant l’heure

Dans la dernière droguerie traditionnelle de Liège, les articles sont entreposés à l'ancienne, du sol au plafond sur chaque centimètre carré. Cette fois, les habitués des drogueries y trouveront tout ce dont ils ont besoin: des ampoules à la peinture en passant par les produits d’entretien, la spécialité de l’établissement.

Située au même endroit depuis cent ans (rue Saint Gilles), cette droguerie a vu passer des générations de Liégeois, séduits par des produits parfois plus chers mais durables et écologiques. "Les jeunes couples, qui achètent une maison par exemple, vont faire attention à ce qu’ils utilisent. On va éviter le silicone ou les produits qui abiment les matériaux, et parfois cela coûte un peu plus cher", explique Michel Maraga, gérant de Shopping Home.