Le retour des contrats fixes en électricité et gaz : à quoi faut-il être attentif avant de choisir ?

Nous avons consulté un comparateur de prix certifié par la CREG, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, et avons cherché les propositions de contrat de fourniture en gaz et en électricité pour une famille moyenne habitant en région liégeoise. En électricité, cette famille dispose d’un compteur simple et, consomme en moyenne 3500 KWh/an. Côté gaz, la famille utilise cette énergie pour se chauffer et consomme en moyenne 23.000 KWh/an.

Pour le moment, le comparateur consulté ne recensent pas encore les nouvelles offres d’Engie et de Méga. Le premier contrat fixe de Luminus repris par le comparateur indique un coût de 1570,78 euros par an en électricité (soit 130,8 euros par mois) et de 2690,34 euros par an en gaz (soit 224,19 euros par mois). Gaz et électricité reviendraient au total à 355,09 euros, TVAC, par mois à cette famille moyenne.

Nous sommes allés consulter les sites d’Engie et de Méga pour prendre connaissance de leurs nouvelles offres. À consommation identique en gaz et électricité, le contrat fixe proposé par Engie reviendrait à 350,85 euros par mois, soit un prix un peu inférieur à celui proposé par Luminus. Le contrat fixe de Méga, revendrait à 313,60 euros selon la simulation réalisée par ce fournisseur.

Par rapport aux prix des tarifs variables proposés actuellement, ces tarifs fixes sont plus chers. C’est normal car en proposant un prix fixe, le fournisseur prend un risque puisque, bien qu’il signe un contrat pour une durée déterminée, un an par exemple, le consommateur est toujours libre de renoncer à son contrat en cours de route. "Imaginons que vous optez pour un tarif fixe en avril, vous êtes fourni dans le courant du mois de mai par le fournisseur. Puis, vous vous rendez compte en juillet que les tarifs ont continué à baisser et que votre tarif n’est plus compétitif, vous pouvez tout à fait changer de formule tarifaire", explique Maxime Beguin CEO du comparateur en ligne www.comparateur-energie.be et de Wikipower. "Là, le fournisseur qui vous a proposé le tarif fixe se retrouve avec une quantité d’énergie que vous n’allez pas consommer et qu’il a achetée à un prix plus élevé que les prix qu’on observe sur le marché", poursuit Maxime Beguin. Les fournisseurs se couvrent donc contre ce risque en vendant l’électricité et le gaz à un prix plus élevé.