Le retour des collectes nocturnes de Bruxelles-Propreté fait grincer des dents

Les camions poubelles de Bruxelles-Propreté vont bientôt circuler entre 20 heures et 2 heures du matin sur certaines voiries. Un peu plus de 6 ans après les avoir arrêtées, l’agence régionale reprend les collectes nocturnes dès le 15 mai prochain. Une perspective qui fait déjà bondir certains bourgmestres mais aussi les syndicats.

On est occupé à déséquilibrer le fonctionnement de la ville

Avec ces tournées nocturnes, l’objectif de la Région, c’est de réduire le trafic routier aux heures de pointe mais surtout de réduire la durée de présence des sacs-poubelles en voiries. Deux arguments qui ne convainquent pas vraiment Emir Kir le bourgmestre de Saint-Josse. " Je suis très en colère. C’est une véritable catastrophe pour la quiétude de nos habitants. Moi je ne comprends plus rien. La Région nous demande de travailler sur les nuisances sonores avec Quiet Brussels. On a déjà les avions, aujourd’hui, on vient avec des camions qui vont rouler le soir et la nuit. C’est vraiment inacceptable. On est occupé à déséquilibrer le fonctionnement de la ville. Je m’en étonne parce que c’était quelque chose qui n’était pas prévu. Et je regrette qu’on ne tienne pas compte de l’avis des communes ".

Le cabinet du ministre Alain Maron en charge de la propreté assure que ces collectes nocturnes seront planifiées afin de limiter au maximum les nuisances sonores dans les zones résidentielles. Et que Bruxelles Propreté utilisera ses camions les plus récents et donc les moins bruyants. L’agence régionale dit, par ailleurs, rester à l’écoute des communes et tenter au maximum de répondre à leurs demandes.

Opposition des syndicats

Bruxelles Propreté devra également convaincre les syndicats. A commencer par le SLFP. Il s’oppose farouchement à ces tournées nocturnes. " Les longueurs de tournée ont été largement rallongées. Le poids est plus important aussi avec 6,5 tonnes par homme contre 4-5 tonnes auparavant. Et si on rajoute du poids, on rallonge aussi la tournée. Que va-t-il se passer si les travailleurs n’ont pas fini à 2 heures du matin ? Ce sont les équipes du matin ? Il y a des questions qui restent sans réponse. Et puis, on peut s’interroger sur l’équipe qui propose cette réforme. C’est la même qui a déjà raté les deux précédentes " peste Michel Piersoul, porte-parole du SLFP qui n’exclut pas un mouvement de grève dans les semaines ou les mois à venir.