Le retour des brocantes ! Vous avez peut-être des trésors dans votre grenier !

Et vous avez peut être décidé de faire du nettoyage et pourquoi pas un tri dans ce que vous avez entreposé au grenier ! Peut-être allez-vous y trouver des trésors ! Et tout se vend ! Mais ce qui a la cote actuellement c’est le mobilier et les objets "vintage". Il s’agit principalement de mobilier des années 50 aux années 80. Table basse en céramique, fauteuils signés par un designer, lustre, applique, vaisselle… Renseignez-vous avant de mettre en vente. Tous les vieux objets ne sont pas tous précieux ! Et leur valeur dépend aussi de la demande. Il existe de nombreux sites qui pourront éclairer votre lanterne et aussi des émissions TV comme Affaire conclue diffusée notamment sur La Une