Le retour des bons d’Etat : voulez-vous acheter de la dette belge ?

La dernière offre de bons d’Etat belges remonte à il y a trois ans. Après cette dernière émission, l’Agence fédérale de la dette avait temporairement arrêté d’émettre des bons d’Etat parce que les taux d’intérêt étaient trop bas. "La dernière émission s’était faite à un taux de 0,55%. Trois mois plus tard, on était encore plus bas et cela ne valait plus la peine d’offrir ce produit", rappelle Jean Deboute, de l’Agence fédérale de la dette.

A présent, les taux sur les marchés obligataires sont remontés à des niveaux un peu plus élevés, de quoi amener à l’Agence de la dette à proposer des taux d’intérêt de 0,70% et 1,30% et lui permettre d’espérer séduire les investisseurs particuliers et les asbl. Pour l’Agence de la dette, c’est aussi l’occasion d’emprunter à des conditions intéressantes, surtout si la remontée des taux se poursuit.