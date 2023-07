Le retour de Ricciardo, une menace pour le futur d'un Sergio Perez fragilisé ?

Sergio Perez vit une période particulièrement compliquée depuis plusieurs semaines. Le Mexicain est toujours deuxième au championnat (à 99 points tout de même), mais il ne tient pas la comparaison avec son équipier Max Verstappen. Si en début de saison le deuxième pilote Red Bull a fait illusion durant quelques grand-prix, ses prestations en qualification ont rapidement eu raison de sa volonté de titre. En dix séances qualificatives, Perez a manqué six fois la Q3 !



Des prestations très décevantes qui obligent chaque fois le pilote Red Bull à entamer des remontées le dimanche pour limiter la casse. Le Mexicain doit absolument enrayer la spirale négative : “Je dispose d’une voiture incroyable, donc il est clair que je dois être en mesure de signer de bons résultats. Cependant je suis toujours 2e au championnat et ce n’est pas par miracle. Donc on ne peut pas dire que ma saison soit un désastre. Mais je suis bien conscient que je vis une période difficile et cela a de l’effet sur ma confiance. Nous sommes humains et les situations difficiles nous impactent mentalement, donc c’est très important de travailler sur cet aspect également. Quand vous êtes pilotes Red Bull vous devez être très solide mentalement. Tous les pilotes de la grille vivent des hauts et des bas, ça fait partie de ce sport.“



Problème pour Perez : Red Bull n’a pas l’habitude de tergiverser avec ceux qui ne performent pas. Pour l’heure Christian Horner affirme encore son soutien au Mexicain (ndlr : dont le contrat court jusque fin 2024), mais le retour de Daniel Ricciardo comme titulaire chez Alpha Tauri n’a rien de rassurant pour Perez, car l’Australien garde plus que probablement un œil sur le deuxième baquet Red Bull dans lequel il se verrait sans doute bien dans les années à venir. Une situation qui rajoute encore un peu de pression à un Sergio Perez qui n’en n’avait pas nécessairement besoin. “Vous me parlez de choses qui sont encore très lointaines. Pour l’instant je ne m’en suis pas encore soucié. Je me concentre sur mes prestations actuelles. Je veux profiter du grand prix de Hongrie puis de celui de Belgique pour pouvoir me remettre sur les bons rails et pouvoir enfin repartir de l’avant. Je ne peux pas vous dire ce que je ferai en 2025. Tant de choses peuvent encore se passer“, a conclu le Mexicain à notre micro.