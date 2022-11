Le retour de Plaisirs d’hiver au centre de Bruxelles

La 22e édition de Plaisirs d’Hiver aura lieu dans le centre de Bruxelles du 25.11.2022 au 01.01.2023.

À travers Plaisirs d’Hiver, la Ville de Bruxelles propose au public belge et international, une expérience hivernale éclectique de qualité. Son marché de Noël est un des plus beaux d’Europe et accueille près de 250 chalets aux offres envoûtantes sur un parcours de près de 3 km dans le cœur de Bruxelles.

Mais ce n’est pas tout ! Ce rendez-vous majeur propose également une foule d’animations dans le centre de Bruxelles : un magnifique sapin de Noël et un show son et lumière sur la Grand-Place, des activités culturelles, des découvertes artistiques, une grande patinoire sur la place De Brouckère, une grande roue, des manèges, un curling, des chorales et des spectacles en tout genre pour petits et grands, le tout dans une ambiance intime et détendue.

Retrouvez toutes les infos sur www.plaisirsdhiver.be